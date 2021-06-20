От международных наблюдателей сообщений о нарушениях не получено: полиция Армении

По состоянию на 16.00 в день выборов в Национальное Собрание Армении на горячую линию полиции Армении поступило 60 звонков, от международных наблюдателей и от наблюдателей СНГ звонков не поступало. Как сообщает Арменпресс, по сообщению полиции, звонки касались: 2 - избирательных взяток, 3 - направления во время голосования, 32 - технических проблем на избирательных участках, 23 - сообщения информационного характера.

О пяти случаях было сообщено в соответствующие подразделения полиции для начала процесса в соответствии со статьями 180 и 181 Уголовно-процессуального кодекса. 32 заявления технического характера и 23 заявления информационного характера были направлены в территориальные органы ЦИК и паспортно-визового управления для изучения и разъяснений.