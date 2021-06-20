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По состоянию на 16.00 полиция получила 57 сообщений

По состоянию на 16.00 полиция получила 57 сообщений

По состоянию на 16.00 в день выборов в Национальное Собрание Армении полиция получила 57 сообщений, по 20 из которых начат процесс в соответствии со статьями 180 и 181 Уголовно-процессуального кодекса. 37 сообщений не содержали признаков преступления.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, 1 случай с явным признаком состава преступления зарегистрирован в Ереване, остальные 19 - в областях. Сообщения о преступлениях касались: голосование более одного раза (14 случаев), воспрепятствование осуществлению права голоса (2 случая), нарушение тайны голосования (1 случай), умышленное повреждение имущества (1 случай), нанесение телесных повреждений (1 случай), другие нарушения (1 случай).


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