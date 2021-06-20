Грант Багратян проголосовал за перемены

Лидер партии «Свобода» Грант Багратян 20 июня проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание.

Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами Грант Багратян отметил, что он проголосовал за перемены. Он видит будущее Армении, как он и написал в их предвыборной программе

«Мы пришли спасти Родину. Это линия фронта. Мы победим в этой войне. Мы не проигрывающие», - заявил Грант Багратян.

В досрочных парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. В списках 2 миллиона 593 572 избирателя.