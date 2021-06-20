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Давид Санасарян проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Давид Санасарян проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Возглавляющий список партии «Суверенная Армения» Давид Санасарян проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Как передает «Арменпресс», Давид Санасарян ранее на своей странице в Facebook, сообщил что Нарине Мартиросян, номер 3 в партийном списке, была задержана после того, как покинула избирательный участок 6/31 после голосования.

«Полицейские в штатском подошли к госпоже Мартиросян и спросили, не она ли Нарине Мартиросян. Получив положительный ответ, они доставили ее в Маштоцское отделение полиции. Я недавно связывался с госпожой Мартиросян, она сказала, что они извинились за случившееся. Мы осуждаем такое непрофессиональное поведение правоохранительных органов», - написал Давид Санасарян.

Позже он предупредил, что на участке  9/37 (Нар-Дос) бюллетень № 26 партии «Суверенная Армения» не был выдан, и когда гражданин потребовал его, ему объяснили, что не заметили этого из-за усталости.


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