Возглавляющий список партии «Суверенная Армения» Давид Санасарян проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Как передает «Арменпресс», Давид Санасарян ранее на своей странице в Facebook, сообщил что Нарине Мартиросян, номер 3 в партийном списке, была задержана после того, как покинула избирательный участок 6/31 после голосования.

«Полицейские в штатском подошли к госпоже Мартиросян и спросили, не она ли Нарине Мартиросян. Получив положительный ответ, они доставили ее в Маштоцское отделение полиции. Я недавно связывался с госпожой Мартиросян, она сказала, что они извинились за случившееся. Мы осуждаем такое непрофессиональное поведение правоохранительных органов», - написал Давид Санасарян.

Позже он предупредил, что на участке 9/37 (Нар-Дос) бюллетень № 26 партии «Суверенная Армения» не был выдан, и когда гражданин потребовал его, ему объяснили, что не заметили этого из-за усталости.