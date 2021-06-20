Норайр Норикян принял участие в выборах во имя солидарности

Лидер партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня.

Как сообщает «Арменпресс», Норайр Норикян исполнил свой гражданский долг на избирательном участке 7/46 Малатия-Себастия.

«Я голосую за справедливую Армению, за солидарность, за процветающее, развитое государство, за мир нашего народа, за страну, развивающуюся в атмосфере достоинства. Я убежден, что выборы смогут иметь решающее значение во всех сферах нашей общественной жизни и способствовать созданию лучшего государства в ближайшие годы, если мы сделаем осознанный выбор», - сказал он.

Норайр Норикян полагается на мудрость армянского народа, он надеется, что в ближайшие дни каждый сделает все, что в его силах, чтобы проявить сдержанность и уравновешенность.

В досрочных парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. В списках 2 миллиона 593 572 избирателя.