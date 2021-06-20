Кандидат от партии «Национально-демократический полюс» проголосовал за суверенную Армению

Ваге Гаспарян, возглавляющий избирательный список партии «Национально-демократический полюс», выполнил свой гражданский долг, проголосовав на внеочередных выборах в Национальное собрание за суверенную Армению. Как сообщает «Арменпресс», он голосовал на избирательном участке 4/36, который находится в базовом колледже Государственного университета им. В. Брюсова.

«Я голосовал за суверенную Армению, за ту Армению, о которой мечтали Арам Манукян, Гарегин Нжде, Монте Мелконян, Леонид Азгалдян, Роберт Абаджян и тысячи мальчиков нашей последней войны», - сказал кандидат в премьер-министры от НДП.

По словам Ваге Гаспаряна, после прихода в Парламент первыми шагами НДП станут формирование переходного, антикризисного правительства в соответствии с требованиями переходного периода и реализация всех необходимых пунктов переходной фазы.

В досрочных парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. В списках 2 миллиона 593 572 избирателя.