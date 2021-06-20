Тигран Уриханян призвал ответственных лиц внимательнее проследить процесс подсчета голосов

Тигран Уриханян, первое лицо партии «Наш дом - Армения», проголосовал на досрочных выборах в Национальное собрание 20 июня на избирательном участке 9/17 в административном районе Кентрон.

Как сообщает «Арменпресс», Уриханян особое внимание обратил на процесс подсчета голосов, подчеркнув, что он должен быть в соответствии с буквой закона.

«Мы с самого начала предупреждаем, что все, кто попытается нарушить закон, будут строго наказаны», - сказал Уриханян.

Посредством СМИ он призвал и другие политические силы, правительство и Центральную избирательную комиссию обратить особое внимание на подсчет голосов. «Мы, в свою очередь, со всей строгостью будем следить за этим», - сказал Тигран Уриханян.

В досрочных парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил: 21 партия 4 блока. В списки включены 2 миллиона 593 572 избирателя.