По состоянию на 14:00 в Армении в голосовании участие приняли 26,82% избирателей
На внеочередных парламентских выборах в Армении, по состоянию на 14:00, участие приняли 695 626 граждан или 26,82% избирателей. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщила член ЦИК Сильва Маркосян.
Арменпресс представляет количество участников голосования по областям:
Ереван - 251 504 или 29,28% избирателей
Арагацотнская область - 28 987 или 24,68% избирателей
Араратская область - 58 767 или 26,31% избирателей
Лори - 61 081 или 26,15% избирателей
Котайкская область - 66 645 или 27,54% избирателей
Ширакская область - 46 969 или 21,15% избирателей
Сюникская область - 36 619 или 33,37% избирателей
Вайоц дзорская область - 13 568 или 29,1% избирателей
Тавушская область - 32 682 или 29,79% избирателей
Армавирская область - 51 536 или 21,85%
Гегаркуникская область - 46 268 или 24,41% избирателей
Для сравнения, на внеочередных парламентских выборах 2018 года по состоянию на 14:00 проголосовало 636 55 граждан или 24,53% избирателей.
Голосование на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения началось в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. По состоянию на 09:00 в списках - 2 миллиона 593 572 избирателя. Наблюдательную миссию осуществляют 8 международных и 19 местных организаций.
В республике действуют 2 008 избирательных участков.
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