По состоянию на 14:00 в Армении в голосовании участие приняли 26,82% избирателей

На внеочередных парламентских выборах в Армении, по состоянию на 14:00, участие приняли 695 626 граждан или 26,82% избирателей. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщила член ЦИК Сильва Маркосян.

Арменпресс представляет количество участников голосования по областям:

Ереван - 251 504 или 29,28% избирателей

Арагацотнская область - 28 987 или 24,68% избирателей

Араратская область - 58 767 или 26,31% избирателей

Лори - 61 081 или 26,15% избирателей

Котайкская область - 66 645 или 27,54% избирателей

Ширакская область - 46 969 или 21,15% избирателей

Сюникская область - 36 619 или 33,37% избирателей

Вайоц дзорская область - 13 568 или 29,1% избирателей

Тавушская область - 32 682 или 29,79% избирателей

Армавирская область - 51 536 или 21,85%

Гегаркуникская область - 46 268 или 24,41% избирателей

Для сравнения, на внеочередных парламентских выборах 2018 года по состоянию на 14:00 проголосовало 636 55 граждан или 24,53% избирателей.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения началось в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. По состоянию на 09:00 в списках - 2 миллиона 593 572 избирателя. Наблюдательную миссию осуществляют 8 международных и 19 местных организаций.

В республике действуют 2 008 избирательных участков.