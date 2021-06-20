Левон Тер-Петросян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
15:00, 20 Июнь, 2021
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, возглавляющий список партии «Армянский национальный конгресс» проголосовал на внеочередных парламентских выборах.
Как сообщает «Арменпресс», Левон Тер-Петросян после голосования не пожелал ответить на вопросы журналистов.
Партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) участвует в внеочередных парламентских выборах под лозунгом «Пора стать серьезнее». Заместитель председателя АНК Левон Зурабян ранее заявлял, что партия рассматривает внеочередные парламентские выборы не как кампанию, а как спецоперацию по спасению государства.
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