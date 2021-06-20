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Левон Тер-Петросян проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Левон Тер-Петросян проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, возглавляющий список партии «Армянский национальный конгресс» проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает «Арменпресс», Левон Тер-Петросян после голосования не пожелал ответить на вопросы журналистов.

Партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) участвует в внеочередных парламентских выборах под лозунгом «Пора стать серьезнее». Заместитель председателя АНК Левон Зурабян ранее заявлял, что партия рассматривает внеочередные парламентские выборы не как кампанию, а как спецоперацию по спасению государства.


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