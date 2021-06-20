Во имя армян и Армении: Карин Тоноян выполнила свой гражданский долг
Карин Тоноян, лидер движения 5165, участвующего во внеочередных парламентских выборах в Армении, выполнила свой гражданский долг на избирательном участке 3/27 административного района Канакер-Зейтун Еревана. Как сообщает «Арменпресс», лидер движения 5165 заявила, что она проголосовала за армян и Армению.
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