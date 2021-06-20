Перед этими выборами резко возросло число заявлений на получение гражданства Республики Армения

До этих внеочередных парламентских выборов 2021 года резко возросло количество заявлений, поданных в уполномоченный орган для получения справки о постоянном проживании в Республике Армения в течение последних 4 лет.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил начальник паспортно-визового управления Полиции Армении, полковник полиции Ара Мкртчян.

«Если до внеочередных выборов в Национальное собрание Республики Армения 9 декабря 2018 года в Паспортно-визовом управлении Полиции было рассмотрено всего 2 230 аналогичных заявлений, то перед этими выборами было получено 3 608 заявлений. В результате исследований было выдано 3 536 справок, а заявления от 72 граждан были отклонены. 44 из них были отклонены, так как заявители - граждане дугого государства, 28 - на основании не пребывания в Республике Армения не менее 731 дня за последние 1 461 день», - сказал Мкртчян.

По словам начальника Паспортно-визового управления Полиции Армении, два решения об отказе были обжалованы в суде, один иск был удовлетворен судом, другой отклонен.