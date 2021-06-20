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Перед этими выборами резко возросло число заявлений на получение гражданства Республики Армения

Перед этими выборами резко возросло число заявлений на получение гражданства Республики Армения

До этих внеочередных парламентских выборов 2021 года резко возросло количество заявлений, поданных в уполномоченный орган для получения справки о постоянном проживании в Республике Армения в течение последних 4 лет.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил начальник паспортно-визового управления Полиции Армении, полковник полиции Ара Мкртчян.

«Если до внеочередных выборов в Национальное собрание Республики Армения 9 декабря 2018 года в Паспортно-визовом управлении Полиции было рассмотрено всего 2 230 аналогичных заявлений, то перед этими выборами было получено 3 608 заявлений. В результате исследований было выдано 3 536 справок, а заявления от 72 граждан были отклонены. 44 из них были отклонены, так как заявители - граждане дугого государства, 28 - на основании не пребывания в Республике Армения не менее 731 дня за последние 1 461 день», - сказал Мкртчян.

По словам начальника Паспортно-визового управления Полиции Армении, два решения об отказе были обжалованы в суде, один иск был удовлетворен судом, другой отклонен.


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