Через 7 месяцев после войны, внутренне перемещенные лица в Арцахе лишены международной  защиты

В этом году Всемирный день беженцев для Армении, армянского народа переосмыслен новыми вызовами. Война, развязанная Азербайджаном против Арцаха в сентябре 2020 года, привела к массовой депортации. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством иностранных дел Республики Армения по случаю Всемирного дня беженцев.

“Сегодня международное сообщество отмечает Всемирный день беженцев, которым по-прежнему грозит принудительная депортация. В этом году Всемирный день беженцев для Армении, армянского народа переосмыслен новыми вызовами. Война, развязанная Азербайджаном против Арцаха в сентябре 2020 года, привела к массовой депортации. Около 90 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и переехать в Армению, 88% из которых составляют женщины и дети. Эти люди были вынуждены покинуть свои дома и имущество, накопленное поколениями, чтобы избежать массовых зверств.

Большинство перемещенных лиц, особенно из Шуши в Гадрутский район, сегодня не могут вернуться в свои дома, поскольку они находятся под контролем Азербайджана.

Многие из них - двойные депортированные лица, которые насильственно были перемещены еще в 1990-е годы из населенных пунктов, подвергшихся этнической чистке азербайджанских сил в результате агрессии против народа Арцаха. В частности, это касается армян, перемещенных из сел на севере Шаумяна, Мартакертского района. Большинство из них поселились на территориях, бывших под контролем Республики Арцах.

Во время недавней агрессии, развязанной Азербайджаном против республики Арцах, в сентябре-ноябре 2020 года эти люди во второй раз стали беженцами, столкнувшись со всеми последствиями гуманитарного кризиса. Пункт 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. гласит, что «внутренне перемещенные лица, беженцы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев должны вернуться на территорию Нагорного Карабаха и на прилегающие районы». Права армян Арцаха до сих пор не восстановлены, в первую очередь, это касается безопасного возвращения в места их проживания, создание соответствующих условий, в том числе за счет деоккупации территорий Республики Арцах, оказавшихся под контролем Азербайджана. Политизируя вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению, Азербайджан препятствует въезду в Арцах международных организаций, в частности международных гуманитарных организаций. В результате создается беспрецедентная гуманитарная ситуация, когда, спустя более семи месяцев после окончания боевых действий, ВПЛ в Арцахе лишены всеобъемлющей международной гуманитарной защиты.

Армения неоднократно внимание международного сообщества обращала на уязвимость населения, проживающего в зонах конфликтов, призывая к их защите на основе международного права, прежде всего, принципа универсальных прав человека. Манипулирование проблемами беженцев, постыдная практика превращения их в инструмент политического давления достойны осуждения.

Реализация гуманитарных программ, оказание срочной гуманитарной помощи населению, находящемуся в кризисной ситуации, должны осуществляться независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе и от статуса местности”, - говорится в заявлении МИД Армении.