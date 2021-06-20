Наблюдательская миссия СНГ отметила активность избирателей, нарушений не зафиксировала

96 наблюдателей от СНГ следят за течением внеочередных парламентских выборов в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами на одном из избирательных участков заявил глава наблюдательной миссии СНГ Ильхам Нематов.

«Сегодня с утра наблюдатели от СНГ участвовали в открытии избирательных участков в Ереване. После открытия многие из них выехали в регионы, чтобы там наблюдать за процессом голосования», - сказал он, добавив, что и сам лично он присутствовал на открытии одного из избирательных участков.

Глава миссии подчеркнул, что открытие избирательного участка было своевременным. Также было проконтролировано оборудование, камеры и остальное. Он уже успел побывать на нескольких избирательных участках. «Например, в последней школе, где я побывал, по состоянию на 10:20 уже проголосовало 15% участковых избирателей. Мы следим и за явками избирателей», - сказал глава миссии.

По приглашению Армении наблюдатели от СНГ приступили к работе 31 мая. Работают 96 наблюдателей: представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Межпарламентской ассамблеи СНГ, Межпарламентской ассамблеи ОДКБ, Российско-Белорусского союза и СНГ. «Среди них много опытных дипломатов, депутатов, людей, участвовавших во многих выборах. Наблюдательную миссию СНГ мы сформировали из опытных людей», - заверил глава миссии.

Наблюдатели побывали во многих местах Армении, провели обсуждения, они будут работать и после закрытия избирательных участков, вечером дадут оценку миссии наблюдателей. «Мы соберемся, обсудим, подготовим очень объективный документ», - заверил он.

Глава миссии подчеркнул, что, несмотря на небольшой срок, ЦИК проделала большую работу, организовала, провела тренинги, переподготовки и т. д. Они подготовили все, чтобы выборы прошли на высоком и организованном уровне», - сказал он.

Глава миссии отметил, что в выборах участвуют 21 партия или 4 блока. «Это уже показывает, что у избирателей есть выбор, они могут проголосовать за кого угодно», - сказал он, добавив, что это уже демократия.

Никаких нарушений миссия пока не выявила.