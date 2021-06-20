Серж Саргсян проголосовал за безопасные, экономически развитые Армению и Арцах

Третий президент Республики Армения Серж Саргсян выполнил свой гражданский долг на избирательном участке 29/45, расположенном в средней школе Дзорахпюра. Как сообщает «Арменпресс», он отметил, что сделал свой выбор 33 года назад, и сегодня его отношение не изменилось.

«Я голосовал за безопасные, суверенные, экономически развитые Армению и Республики Арцах, за сильную Армянскую Армию, за неприкосновенность наших границ, за примирение нашего общества», - сказал Серж Саргсян, касаясь вопроса раскола общества. Он подчеркнул, что в случае ракола общества невозможно добиться чего-либо - ни безопасности, ни экономического прогресса.

Касаясь избирательного процесса, Серж Саргсян отметил, что вся правоохранительная система, особенно в последние дни кампании, против его блока использует грубую силу - незаконные обыски и аресты. Блок «Честь имею» внимательно следит за событиями. Серж Саргсян отметил, что во второй половине дня они выступят с промежуточным заявлением.

На вопрос, с какими другими силами в парламенте блок «Честь имею» будет сотрудничать, Серж Саргсян сказал, что об этом пока рано говорить.

«Эти выборы очень отличаются от предыдущих, делать прогнозы на данный момент - неблагодарная работа. Мы поговорим о таких вопросах после объявления результатов выборов», - сказал Серж Саргсян.

Журналисты спросили, почему бывший премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян поддерживает не блок «Честь имею», а блок «Айастан» Серж Саргсян ответил, что об этом нужно спросить самого Карена Карапетяна.

Процесс его голосования снимали и международные СМИ. Одно из грузинских СМИ поинтересовалось замечаниями третьего президента Республики Армения относительно дальнейшего развития армяно-грузинских отношений. Серж Саргсян отметил, что, трудно найти в мире государства, которые тысячелетиями жили бы бок о бок и не вели бы между собой серьезных войн. Мы должны это понимать и развивать», - сказал Серж Саргсян.