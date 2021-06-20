Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июнь

Да приумножит Господь добрые дни в жизни нашего народа: Католикос проголосовал на выборах

Да приумножит Господь добрые дни в жизни нашего народа: Католикос проголосовал на выборах

Святейший Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II в сопровождении членов Первопрестольного Святого Эчмиадзина, чтобы проголосовать на внеочередных парламентских выборах 20 июня в Вагаршапате посетил избирательный участок 14/11.

Как сообщает «Арменпресс», после голосования Католикос всех армян пожелал, дабы Господь приумножил добрые дни в жизни нашего народа, и чтобы все с любовью впряглись в заветное дело построения могущественной Родины, Родины нашей мечты и единства.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации