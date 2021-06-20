ОБСЕ/БДИПЧ впервые после пандемии направила около 200 краткосрочных наблюдателей

ОБСЕ/БДИПЧ на внеочередные парламентские выборы направила в Армению около 200 краткосрочных наблюдателей.

Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам на одном из избирательных участков Еревана заявил глава наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи.

«Наша наблюдательная миссия работает здесь уже месяц. И это, очевидно, очень важный день для нашей миссии. У нас есть более 100 команд, развернутых по всей стране для проведения мониторинга», - сказал Оуэн Мерфи.

Миссия наблюдала за всеми процессами - за регистрацией избирателей, кандидатов, работой ЦИК, изучила законодательство страны, а также то, насколько Армения следовала международным обязательствам.

«Это первая наблюдательная миссия после пандемии, ОБСЕ/БДИПЧ впервые направила краткосрочных наблюдателей. Здесь уже размещено около 200 краткосрочных наблюдателей. И это первый случай после пандемии Covid-19», - сказал глава миссии.

В день выборов ОБСЕ/БДИПЧ сотрудничает и с наблюдателями ПА ОБСЕ и с наблюдателями от Совета Европы. «Можно сказать, что в настоящее время в рамках международного мониторинга в стране находится более 300 международных краткосрочных наблюдателей», - сказал он.

Краткосрочные наблюдатели в течение дня будут посещать избирательные участки для наблюдения за процессом. Краткосрочные наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ в электронном формате отчитались о процессе ключевым членам группы. «Таким образом, наши команды будут находиться на избирательных участках, собирая в течение дня данные и информацию», - сказал Оуэн Мерфи.

Миссия четыре недели назад направила в Армению долгосрочных наблюдателей.

Свое предварительное заключение миссия сможет представить только завтра, 21 июня.

«Завтра мы сможем представить наши предварительные выводы за весь период мониторинга.

4 недели назад мы разместили долгосрочных наблюдателей во всех 10 регионах страны, 2 дня назад во всех регионах страны мы разместили команды, состоящие из более 100 краткосрочных наблюдателей. Они будут на избирательных участках, и будут наблюдать за всем процессом. Они будут наблюдать, и отчитываться перед основными членами команды в электронном формате. Они будут переходить с одного избирательного участка на следующий избирательный участок, что будет продолжаться в течение всго дня до закрытия избирательных участков.

Впервые после эпидемии ОБСЕ/БДИПЧ направила около 200 краткосрочных наблюдателей. В Армении уже размещено около 200 краткосрочных наблюдателей.