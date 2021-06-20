В полиции готовятся материалы по поводу фото из кабины для голосования на соцстранице депутата НС

Полиция Республики Армения готовит материалы относительно публикации фотографии из кабины для голосования, помещенной на социальной странице депутата Национального собрания Республики Армения Айка Саргсяна.

«В Интернете распространилась информация, согласно которой на социальной странице депутата НС РА Айка Саргсяна была размещена фотография, сделанная из кабины для голосования. Полиция по этому факту готовит материалы», - об этом, как передает «Арменпресс», говорится в сообщении полиции.