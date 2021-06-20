По состоянию на 11:00 в Гегаркуникской области проголосовали 18 559 избирателей

На 153 избирательных участках Гегаркуникской области голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание Республики Армения началось в 8 часов, и по состоянию на 11 часов проходит без нарушений и инцидентов.

Как сообщили «Арменпресс» в территориальных избирательных комиссиях № 19, 20,21 Гегаркуникской области, на этот час из 188 013 зарегистрированных избирателей в области проголосовали 18 559 избирателей или 9,8% от общего количества избирателей. В избирательном округе № 19 проголосовало 4 446 избирателей или 7,7 процента от общего количества избирателей, в избирательном округе № 20 – 6 970 избирателей или 13,6 процента от общего количества избирателей, в избирательном округе № 21 - 7 143 участника или 8,85 процента голосов от общего количества избирателей.

Хосров Хлгатян