Ситуация в Ширакской области управляемая, находится под контролем: губернатор Ширака

Губернатор Ширака Ованес Арутюнян заявил журналистам, что и в рамках предвыборной кампании, и сейчас в области все под контролем. «На данный момент ситуация в регионе управляемая, под контролем. И во время кампании, и сейчас все под контролем. Мы не допустим никаких нарушений, каждое нарушение получит заслуженный ответ», - сказал губернатор, не отрицая, что поступают разные сигналы. “Сигналов много, все проверяется, ведутся оперативные работы. Как только появится информация, которую необходимо предоставить, я уверен, что полиция это сделает”, - сказал губернатор.

Кстати, губернатор Ширака Ованес Арутюнян исполнил свой избирательный долг на избирательном участке 31/05 Гюмри. Выполнив свой гражданский долг, губернатор, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что он пришел на выборы ради будущего детей. «Я голосовал за наших детей, за наше будущее, за будущее, за которое поколения будут нам благодарны, за то, что мы им оставим», - сказал губернатор, призвав избирателей быть более активными.

Напомним, губернатор Ширака Ованнес Арутюнян возглавляет предвыборный штаб ГД Ширакский области.

Арменуи Мхоян