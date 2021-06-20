По состоянию на 12:00 на горячую линию Полиции Армении поступило 24 сообщения

По состоянию на 12:00 на горячую линию Полиции Республики Армения поступило 24 сообщения. Как передает «Арменпресс», Полиция Армении сообщает, что звонки касались 2 - избирательных взяток, 8 - технических проблем на избирательных участках, 2 - служащих полиции и других вопросов.