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По состоянию на 12:00 на горячую линию Полиции Армении поступило 24 сообщения

По состоянию на 12:00 на горячую линию Полиции Армении поступило 24 сообщения

По состоянию на 12:00 на горячую линию Полиции Республики Армения поступило 24 сообщения. Как передает «Арменпресс», Полиция Армении сообщает, что звонки касались 2 - избирательных взяток, 8 - технических проблем на избирательных участках, 2 - служащих полиции и других вопросов.


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