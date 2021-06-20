По состоянию на 12:00 на горячую линию Полиции Армении поступило 24 сообщения
По состоянию на 12:00 на горячую линию Полиции Республики Армения поступило 24 сообщения. Как передает «Арменпресс», Полиция Армении сообщает, что звонки касались 2 - избирательных взяток, 8 - технических проблем на избирательных участках, 2 - служащих полиции и других вопросов.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 13:47 Серж Саргсян проголосовал за безопасные, экономически развитые Армению и Арцах
- 13:47 Да приумножит Господь добрые дни в жизни нашего народа: Католикос проголосовал на выборах
- 12:59 ОБСЕ/БДИПЧ впервые после пандемии направила около 200 краткосрочных наблюдателей
- 12:58 В полиции готовятся материалы по поводу фото из кабины для голосования на соцстранице депутата НС
- 12:56 По состоянию на 11:00 в Гегаркуникской области проголосовали 18 559 избирателей
- 12:45 Ситуация в Ширакской области управляемая, находится под контролем: губернатор Ширака
- 12:44 По состоянию на 12:00 на горячую линию Полиции Армении поступило 24 сообщения
- 12:35 Арарат Мирзоян проголосовал на избирательном участке 8/7
- 12:27 В Арцахе подтвержден один новый случай COVID-19
- 12:26 Гагик Царукян проголосовал за безопасную Родину
- 12:02 На избирательных участках действуют механизмы мониторинга за процессами: член ЦИК
- 11:52 В Армении подтверждено 60 новых случаев COVID-19, 50 заболевших вылечились
- 11:47 Артур Ванецян проголосовал за благополучную Армению, за Армению с чувством достоинства
- 11:24 Никол Пашинян проголосовал за будущее государства и народа
- 11:01 Роберт Кочарян проголосовал за достойный мир
- 10:46 Эдмон Марукян проголосовал за восстановление мира в стране
- 10:35 Камерный оркестр откроет дорогу юным талантам
- 10:32 Наблюдательскую миссию выборов будут осуществлять 483 международных и 8749 внутренних наблюдателей
- 10:29 В Ширакской области действуют 220 избирательных участков
- 10:26 На многих избирательных участках в Гюмри наблюдается активность
- 10:21 До 10:00 на избирательном участке 1/20 Еревана проголосовало 200 граждан
- 10:20 119 членов комиссий не явились утром 20 июня на избирательные участки
- 10:12 Лидер партии «Пробуждение» Ара Зограбян проголосовал за формирование национальной власти
- 10:03 В списки политических сил, участвующих в выборах, включено 2510 кандидатов
- 09:38 Президент Армении проголосовал на внеочередных парламентских выборах
17:48, 16.06.2021
Просмотрели 1636 раз Во время встречи Путин-Байден протестующие требовали осудить агрессию Азербайджана против РА и Арцаха
18:00, 14.06.2021
Просмотрели 1283 раз Мэру Гориса Арушу Арушяну предъявлено обвинение
15:28, 15.06.2021
Просмотрели 1200 раз Визит Эрдогана в Шуши мы рассматриваем как новую попытку демонстрации силы: заявление НС Арцаха
16:16, 13.06.2021
Просмотрели 1120 раз Начался новый процесс, в результате которого все пленные вернутся. Пашинян
19:10, 17.06.2021
Просмотрели 875 раз Предложения Эрдогана, озвученные в парламенте Азербайджана, лицемерны и имеют дезориентирующий характер: МИД Армении