В Арцахе подтвержден один новый случай COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 20 июня подтвержден 1 новый случая COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 26 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 25 980. Всего подтверждено 2 774 случая COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 8 528 тестов на COVID-19, из них 890 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 14 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.