В Арцахе подтвержден один новый случай COVID-19
12:27, 20 Июнь, 2021
В Арцахе по состоянию на 11:00 20 июня подтвержден 1 новый случая COVID-19.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.
За прошедший день проведено 26 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 25 980. Всего подтверждено 2 774 случая COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 8 528 тестов на COVID-19, из них 890 оказались с положительным результатом
В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 14 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.
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