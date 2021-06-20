На избирательных участках действуют механизмы мониторинга за процессами: член ЦИК

Доверенным лицам, наблюдателям, представителям СМИ и членам комиссий предоставлены большие возможности контролировать процессы на избирательных участках Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Георгий Мартиросян.

«На избирательных участках действуют механизмы контроля за процессами со стороны членов комиссий (представляющих разные партии), доверенных лиц, наблюдателей, представителей СМИ, на всех крупных избирательных участках установлены видеокамеры. В течение дня, кроме установленных нами камер, все контролировать будут и доверенные лица, представители СМИ, будут вести трансляции с избирательных участков», - сказал Георгий Мартиросян.

По словам члена ЦИК, информация о некоторых нарушениях становится доступной за секунды, а контроль становится эффективнее.

«Каждая из 25 политических сил на избирательном участке может иметь по два доверенных лица. На избирательных участках есть по несколько доверенных лиц. В конце дня будет ясно их общее количество. Вы знаете, что кандидаты могут принять участие в подведении итогов голосования», - заключил Георгий Мартиросян.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения началось в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. Для освещения выборов в Армении аккредитовано 68 зарубежных и 50 местных СМИ. По состоянию на 09:00 в списках - 2 миллиона 593 572 избирателя. Наблюдательную миссию осуществляют 8 международных и 19 местных организаций.