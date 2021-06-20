По состоянию на 11:00 20 июня в Армении подтверждено 60 новых случаев COVID-19, 50 заболевших вылечились, есть 2 летальных исхода. За последние сутки проведено 3 410 тестов Всего проведено 1 149 863 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 224 227 случаев COVID-19, 216 049 из которых вылечились, есть 4 498 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 585 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти, когда смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 1 095.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.