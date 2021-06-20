Артур Ванецян проголосовал за благополучную Армению, за Армению с чувством достоинства

Артур Ванецян, лидер блока «Честь имею» и лидер партии «Родина», вместе с членами своей семьи проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание.

Как сообщает «Арменпресс», Артур Ванецян сделал свой выбор на избирательном участке 4/35, расположенном в школе № 78 им. Г. Айрапетяна.

«Я голосую за процветающую, безопасную Армению, за Армению с чувством достоинства, за нашу великую Родину, за будущее Армении и Арцаха, потому что сегодня нет выбора. Сегодня выбор - быть или не быть Армении», - сказал журналистам Артур Ванецян до голосования.

Касаясь распространенной в прессе информации о давлении на оппозицию, Ванецян заявил, что власть сейчас в агонии, все ее шаги направлены на ослабление позиций оппозиции.

По словам Ванецяна, поствыборных развитий не будет, так как результаты выборов покажут, кто сформирует правительство в Армении.

Артур Ванецян говоря о фальсификациях на выборах, подчеркнул, что его товарищи по команде были предупреждены о многочисленных нарушениях.

Во внеочередных парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. В списках - 2 миллиона 593 572 избирателя.