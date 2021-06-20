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Роберт Кочарян проголосовал за достойный мир

Роберт Кочарян проголосовал за достойный мир

Второй президент Армении, лидер блока «Айастан» Роберт Кочарян голосовал вместе со своей супругой Беллой Кочарян на избирательном участке 7/3. Как сообщает «Арменпресс», выполнив свой гражданский долг, Кочарян сказал, за что он голосовал.

«В первую очередь, я проголосовал за достойный мир, затем за экономический рост, это мой выбор», - сказал Роберт Кочарян.

На вопрос одного из иностранных журналистов, в каком настроении он пришел на выборы, второй президент Республики Армения ответил, что он в боевом настроении.

«Я считаю, что появление в городе листовок с моей фотографией - это грубейшее нарушение закона. В Интернете уже появились эти кадры, ведь в городе есть камеры. Если полиция не обнаружит преступников в ближайшие 1-2 часа, мы объявим, что все это делается со стороны властей», - сказал Роберт Кочарян.

Говоря о сотрудничестве с Кареном Карапетяном, он отметил, что по этому вопросу пока нет определенности. О поствыборном развитии событий второй президент Армении поговорит после выборов.

В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и блока.


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