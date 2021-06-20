Камерный оркестр откроет дорогу юным талантам

ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Государственный камерный оркестр Армении, выполняя свою миссию по поддержке и созданию площадки для молодых талантов, 23 июня даст концерт под названием «Дорога к талантам».

Как сообщает «Арменпресс», концерт состоится в Доме камерной музыки имени Комитаса.

Вечером оркестр (художественный руководитель, дирижер Ваан Мартиросян) выступит с талантливыми молодыми музыкантами, некоторые из которых готовятся к крупным соревнованиям на международных сценах. Оркестром дирижирует дирижер Рубен Асатрян.

Будут исполнены произведения Баха, Сен-Санса, Гайдна, Вивальди, Моцарта, Глюка, Боккерини.

Солисты: Микаэл Восканян (виолончель), Нарек Гекекян (виолончель), Лиана Улиханян (виолончель), Мари Даниелян (фортепиано), Айк Гекекян (гобой), Самвел Давтян (тромбон), Овик Хорен Эсмер (фагот), Гукасян (флейта), Аршак Сарибекян (флейта).