В Ширакской области действуют 220 избирательных участков

ГЮМРИ, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС (корреспондент Арменуи Мхоян). Ширакская область для проведения внеочередных парламентских выборов разделена на 4 избирательных округа.

Как сообщает «Арменпресс», как и на предыдущих выборах, на этот раз в этом регионе будут действовать избирательные округи номер 30, 31, 32 и 33. Поселки Артик и Ани включены в избирательный округ № 33, а укрупненные общины Ашотска, Ахуряна, Амасии и города Гюмри включены в избирательные округа № 30, 31 и 32.

В области 220 избирательных участков. Общее количество избирателей, согласно опубликованным предварительным спискам избирателей, составляет 227 484 человека.