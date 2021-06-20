На многих избирательных участках в Гюмри наблюдается активность

ГЮМРИ, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Во время внеочередных выборов в Национальное Собрание на многих участках Гюмри наблюдается активность избирателей.

Корреспондент «Арменпресс» утром стал свидетелем активного потока избирателей на нескольких избирательных участках.

Председатель избирательного участка 31/32, расположенного в школе № 30 Гюмри, Тигран Мхитарян, ранее участвовавший в избирательном процессе, заверил, что не ожидал такой активности. «На избирательном участке 1754 избирателя, к 8:00 8 избирателей уже были готовы сделать свой выбор. Надеюсь, что днем будет активнее, все будет хорошо», - сказал Тигран Мхитарян.

В процессе выборов, как на этом избирательном участке, так и на нескольких других избирательных участках, основная жалоба связана с принуждением к ношению масок. Многие пожилые люди также столкнулись с трудностями при выборе избирательного бюллетеня для выбранной партии или блока.

На участке 31/29 до 10:00 все было нормально, жалоб и претензий не зарегистрировано, сказал председатель комиссии Самвел Восканян.

На избирательных участках за процессом следили местные наблюдатели и доверенные лица. Никаких замечаний и замечаний ими пока не зарегистрировано.

Арменуи Мхоян