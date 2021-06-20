До 10:00 на избирательном участке 1/20 Еревана проголосовало 200 граждан

ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 10:00 на избирательном участке 1/20 Еревана проголосовало около 200 граждан.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил председатель избирательного участка Саргис Мазманян.

«Пока проблем с избирательной системой нет. В принципе, все хорошо осведомлены, все идет гладко. В бюллетенях нет лишних пометок, все идет нормально. У нас есть список военнослужащих, основной список жителей района, список медицинских учреждений с мобильным ящиком. На нашем избирательном участке зарегистрированы 3 списка с 2100 избирателями, около 200 уже отдали свои голоса», - сказал Мазманян, выразив надежду, что до конца не будет никаких проблем.

Призывники уже сделали свой выбор, вернулись в воинскую часть, часть медработников посетила избирательный участок.

В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.