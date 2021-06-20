119 членов комиссий не явились утром 20 июня на избирательные участки

ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Из 16 064 граждан, включенных в состав участковых избирательных комиссий на территории Республики Армения, утром 20 июня 119 не явились на 114 избирательных участках.

«У нас нет избирательного участка, где отсутствовал бы председатель участковой комиссии, а на пяти из них не было секретаря избирательного участка», - сказал Мукучян.

Как передает «Арменпресс», председатель ЦИК напомнил, что участковая избирательная комиссия состоит из 8 членов, два из которых назначаются территориальной избирательной комиссией, а каждые двое из остальных шести членов назначается партиями или партийным союзом в Национальном собрании.

«Вакансии будут заполнены в порядке, установленном Избирательным кодексом», - добавил Мукучян.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в РА началось в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. Для освещения выборов в Армении было аккредитовано 68 зарубежных и 50 местных СМИ. 2 миллиона 593 тысячи 572 избирателя включены в списки избирателей по состоянию на 09:00.

Наблюдательную миссию будут осуществлять 8 международных и 19 местных организаций.