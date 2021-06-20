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119 членов комиссий не явились утром 20 июня на избирательные участки

119 членов комиссий не явились утром 20 июня на избирательные участки

ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Из 16 064 граждан, включенных в состав участковых избирательных комиссий на территории Республики Армения, утром 20 июня 119 не явились на 114 избирательных участках.

«У нас нет избирательного участка, где отсутствовал бы председатель участковой комиссии, а на пяти из них не было секретаря избирательного участка», - сказал Мукучян.

Как передает «Арменпресс», председатель ЦИК напомнил, что участковая избирательная комиссия состоит из 8 членов, два из которых назначаются территориальной избирательной комиссией, а каждые двое из остальных шести членов назначается партиями или партийным союзом в Национальном собрании.

«Вакансии будут заполнены в порядке, установленном Избирательным кодексом», - добавил Мукучян.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в РА началось в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. Для освещения выборов в Армении было аккредитовано 68 зарубежных и 50 местных СМИ. 2 миллиона 593 тысячи 572 избирателя включены в списки избирателей по состоянию на 09:00.

Наблюдательную миссию будут осуществлять 8 международных и 19 местных организаций.
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