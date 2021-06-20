Лидер партии «Пробуждение» Ара Зограбян проголосовал за формирование национальной власти

ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Номер один в избирательном списке Национальной христианской партии «Зартонк» Ара Зограбян, пришедший на избирательный участок со своей семьей, проголосовал за формирование национального правительства в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», он заявил журналистам, что практика показала, что антинациональные явления подавили ценности народа.

«С этими выборами мы ожидаем, что люди отвергнут антинационализм. Результаты выборов покажут шансы быть избранными, но мы надеемся, что будем хранителями ценностей в Национальном собрании, и, несмотря на то, сможет ли наш народ довериться нам за это короткое время, мы продолжим нашу работу», - сказал Зограбян.

Он подчеркнул, что на избирательном участке, где он голосовал, не заметил ничего необычного, а только увидел проблему в организации.

В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.