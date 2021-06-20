В списки политических сил, участвующих в выборах, включено 2510 кандидатов

ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. 2510 кандидатов включены в избирательные списки партий и блоков партий, участвующих во внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения 20 июня 2021 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

Председатель Центральной избирательной комиссии сообщил, что в Республике Армения для организации голосования были образованы 2008 избирательных участков.

«12 из указанных участков образованы в местах лишения свободы, согласно требованиям Избирательного кодекса, они будут открыты позже. Все остальные избирательные участки, в общей сложности 1996 избирательных участков, были открыты в установленном порядке. Первые избиратели, посетившие избирательные участки, уже проголосовали», - заключил Мукучян.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в РА началось в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия և 4 блока. По состоянию на 09:00 в списки избирателей внесены 2 миллиона 593 тысячи 572 избирателя.

Для освещения выборов в Армении было аккредитовано 68 зарубежных и 50 местных СМИ. Наблюдательную миссию будут осуществлять 8 международных и 19 местных организаций.