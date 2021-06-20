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Президент Армении проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Президент Армении проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Президент Республики Армения Армен Саргсян проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание. Как сообщает «Арменпресс», президент сделал свой выбор на избирательном участке, расположенном на проспекте Баграмяна 3, в Доме союза писателей.

В досрочных парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил: 21 партия 4 блока. В списках - 2 миллиона 593 572 избирателя.


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