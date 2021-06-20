В списке избирателей - 2 млн 593 572 избирателя

По состоянию на 09:00 в списках избирателей внеочередных выборов в Национальное собрание Республики Армения 20 июня 2021 года - 2 миллиона 593 572 избирателя. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

«В период с 11 по 13 июня 500 граждан уже выполнили свой гражданский долг посредством электронного голосования. Итоги электронного голосования будут подведены 20 июня после окончания голосования в Республике Армения», - сказал Тигран Мукучян.

Голосование внеочередных парламентских выборов в Республике Армения началось в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.

Для освещения выборов в Армении аккредитовано 68 зарубежных и 50 местных СМИ. Наблюдательную миссию осуществляют 8 международных и 19 местных организаций.

На всей территории Армении действуют 38 избирательных округов.