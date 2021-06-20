Специальная рабочая группа Офиса омбудсмена Армении проводит независимый мониторинг выборов

Сегодня, 20 июня, в день внеочередных выборов в Национальное собрание Республики Армения, Офис Защитника прав человека работает с раннего утра.

В центральном аппарате, также и в региональных подразделениях Ширака, Гегаркуника, Сюника и Тавушая созданы рабочие группы независимого мониторинга избирательного процесса.

Помимо вышеупомянутых областей, члены рабочих группы выехали и в Сюникскую, в Вайоц Дзорскую область для рассматривания возможных жалоб, связанных с избирательным правом на месте, и для быстрого реагирования в случае необходимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Омбудсмена.

«С ними можно связаться по номеру телефон: 043-513-116.

Особое внимание уделяется вопросам, связанным с работой журналистов и наблюдателей.

Жалобы или сообщения, связанные с осуществлением избирательного права в Офис Омбудсмена можно направлять на номер горячей линии 116, или (096) 116 100.

Связываться с подразделениями в регионах можно по номерам:

Сюникское областное отделение: 055-116-615;

Гегаркуникское областное отделение: 043-991-189;

Ширакское областное отделение: 043-512-116.

Тавушское областное отделение: +374 263 40 116», - говорится в сообщении Защитника прав человека.