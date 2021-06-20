Международный наблюдатель на избирательном участке 9/37 констатировал спокойный процесс голосования

На избирательном участке 9/37 в Ереване по положению на 08:45 проголосовало около 50 - 60 избирателей.

Об этом «Арменпресс» сообщил председатель этого избирательного участка Владимир Мкртчян.

“Пока нет никаких проблем, все нормально”, - отметил Мкртчян и добавил, что у них уже побывал международный наблюдатель, который также признал, что все спокойно.

Во внеочередных парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил - 21 партия и 4 блока.