Суд удовлетворил иск адвокатов Армена Чарчяна по поводу его задержания

В резиденции Аван суда общей юрисдикции г. Еревана судья Манвел Шахвердян удовлетворил иск адвокатов Армена Чарчяна, директора Медицинского центра «Измирлян», члена блока «Айастан».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил один из его защитников Арам Вардеванян. «Судья Шахвердян удовлетворил наш иск - Эрика Алексаняна и мой, профессор Чарчян через несколько минут будет освобожден», - написал на своей странице в Facebook Арам Вардеванян.

Позже другой адвокат Армена Чарчяна, Эрик Алексанян, заявил, что его подзащитный уже на свободе.

Армен Чарчян был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 154.2 части 4 Уголовного кодекса Республики Армения в рамках уголовного дела, расследуемого в ССС Республики Армения о принуждении сотрудников Медицинского центра «Измирлян» к участию во внеочередных выборах в Национальное собрание.

Прокурор, осуществляющий надзор за законностью предварительного расследования уголовного дела, в соответствии с законом представил в Центральную избирательную комиссию Республики Армения ходатайства о возбуждении уголовного дела в отношении Армена Чарчяна и лишения его свободы без учета того, что последний является кандидатом в депутаты Национального собрания.