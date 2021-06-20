Евро-2020: матч Испания-Польша завершился вничью

В последнем матче второго тура чемпионата Европы по футболу в группе E встретились Испания и Польша.

Как сообщает «Арменпресс», преимущество в первой половине игры, проходящей в Севилье, было на стороне испанцев. Мячом, в основном, владели они. На 25-й минуте матча Альваро Мората «красную фурию» вывел вперед. В начале второго тайма поляки смогли сравнять счёт. Гол забил обладатель «Золотого мяча» Роберт Левандовски. Во втором тайме первенствовала Испания, однако атаки не возымели желаемого финала.

Матч Испания-Польша завершился со счетом: 1:1.

В последнем туре Евро-2020 Испания сыграет со Словакией, Польша - со Швецией. Эти встречи намечены на 23 июня. В этой группе решающими будут матчи последнего тура.