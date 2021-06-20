Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июнь

Евро-2020: начинаются матчи третьего тура

Евро-2020: начинаются матчи третьего тура

Начинаются матчи третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», игры в группе А начнутся одновременно, в 20:00 встретятся Италия-Уэльс и Швейцария-Турция.

Из этой группы Италия, набрав 6 очков, уже имеет путевку в 1/8 финала. У сборной Уэльса 4 очка,  у Швейцарии - 1 очко. Турция - замыкает таблицу, она не имеет очков.

Предстоящие матчи:

Италия-Уэльс - 20:00

Швейцария-Турция - 20:00.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации