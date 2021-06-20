В Армении началось голосование на внеочередных парламентских выборах
Голосование на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения началось в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00. Как сообщает Арменпресс, в выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.
Партии и блоки по порядку номеров бюллетеней:
- Партия «Справедливая Армения»
- Партия «Армянский национальный конгресс»
- Партия «Гражданский договор»
- Национальная христианская партия «Пробуждение»
- Партия «Свобода»
- Блок «Честь имею»
- Партия «Единая Родина»
- Партия «Всеармянская национальная государственность»
- Партия «Процветающая Армения»
- Партия «Наш дом - Армения»
- Партия «Республика»
- Партия «Армянская Родина»
- Блок «Свободная Родина»
- Партия «Процветающая Армения»
- Демократическая партия Армении
- Партия «Национальное консервативное движение 5165»
- Социально-демократическая партия «Решение гражданина»
- Блок «Союз демократов Ширинян-Бабаджанян»
- Партия «Национальная повестка»
- Партия «Восхождение»
- Партия «Либеральная»
- «Европейская партия Армении»
- Блок «Армения»
- Партия «Национально-демократический полюс»
- Партия «Суверенная Армения»
По опубликованным полицией данным, общее количество избирателей, внесенных в регистр избирателей Республики Армения, составляет 2 миллиона 578 тысяч 678 человек. На избирательном участке избиратели получат бюллетени, соответствующие количеству участвующих политических сил, выберут только один из них, вложат его в конверт и бросят его в урну для голосования. Избиратели не будут делать никаких пометок на бюллетенях ручкой.
Электронное голосование на внеочередных парламентских выборах началось 11 июня и завершилось 13 июня.
Для освещения выборов в Армении аккредитовано 68 зарубежных и 50 местных СМИ. Миссию по наблюдению на выборах будут осуществлять 8 международных и 19 местных организаций.
В 38 избирательных округах будет открыто 2008 избирательных участков по всей стране.
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