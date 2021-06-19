Спикер НС Армении встретился с главой миссии наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с главой миссии наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ Йоханом Мерфи и заместителем председателя Стефаном Крауссом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Арарат Мирзоян подчеркнул присутствие в Армении большой миссии наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ и отметил важность приверженности государства проведению свободных, справедливых, прозрачных и демократических выборов.

Йохан Мерфи заявил, что в течение этого периода все государственные учреждения активно сотрудничали и поддерживали работу миссии, и сообщил, что, помимо долгосрочных наблюдателей, еще 300 краткосрочных наблюдателей будут наблюдать за выборами на избирательных участках 20 июня в Ереване и во всех областях Армении.