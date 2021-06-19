Лукашенко заявил, что в стране нет необходимости в обязательной вакцинации от COVID- 19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу заявил, что в стране нет необходимости в проведении обязательной вакцинации населения от COVID-19.

"Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет", - сказал Лукашенко, посещая 2-ю городскую детскую клиническую больницу.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, президент сообщил, что через неделю планирует провести совещание по вопросам работы учреждений здравоохранения в Минске и борьбы с коронавирусом. "Мы посмотрим на ситуацию и подумаем, что нужно предпринять. Опыт у нас уже большой в этом плане, мы знаем, что надо делать, но тем не менее контроль должен быть и со стороны президента", - сказал Лукашенко.

Глава республики сообщил, что белорусскую апробированную вакцину от коронавируса должны выпустить в следующем году. "Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную", - сказал белорусский президент. "Эта зараза же мутирует, и неизвестно, какой штамм вируса будет в будущем году. Мы хотим свою вакцину подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет", - отметил президент. "Сегодня специалисты России заявляют, что у них вспышка этого вируса, 90% с лишним - индийский штамм. Что будет в будущем году, мы не знаем. Но знаем точно, что этот вирус будет с нами жить", - заключил президент Белоруссии.