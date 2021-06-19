Армения приобрела вакцину Sputnik V на 30 тыс человек

В Армению импортирована новая партия вакцины Sputnik V против коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минздрава, в целях стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной болезни (COVID-19) в стране продолжается приобретение и импорт новых партий вакцин. В Армению импортирована новая партия российской вакцины Sputnik V для 30 тыс человек (30 тыс доз первого компонента, 30 тыс доз второго компонента).

Прививки от COVID-19 продолжаются по всей стране. Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. В субботу-воскресенье установлено дежурство с 10:00 до 16:00.

Вакцинация Sputnik V предназначена для пациентов с хроническими заболеваниями старше 18 лет, медицинских работников в возрасте от 18 до 54 лет, жителей и сотрудников центров социальной помощи. А вакцинацию AstraZeneca և CoronaVac можно делать людям старше 18 лет на добровольной основе.

Прививки в стране бесплатные и проводятся только на добровольной основе.