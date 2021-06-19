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Президент Армении провел телефонный разговор с и.о. министра обороны

Президент Армении провел телефонный разговор с и.о. министра обороны

Президент Армении Армен Саркисян 19 июня провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра обороны Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул, что избирательный процесс никоим образом не должен влиять на безопасность границ и обороноспособность страны. Президент посчитал необходимым, особенно в эти дни, чтобы Вооруженные силы были более бдительны при несении службы.


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