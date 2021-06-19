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В Антверпене обрушилось здание школы

В Антверпене обрушилось здание школы

По меньшей мере один человек погиб, девять пострадали в результате обрушения здания начальной школы в Антверпене. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство DPA.

По его данным, инцидент произошел, когда в здании велись строительные работы. Предполагается, что все пострадавшие являются работниками ремонтных служб.

Агентство Belga сообщило, что местонахождение еще пяти человек остается неизвестным, поисково-спасательные работы продолжаются.


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