Спикер НС Армении принял членов миссии наблюдателей от ПА ОДКБ 

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с членами наблюдательской миссии от ПА ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя коллег, спикер НС подчеркнул важность готовности организации провести наблюдательскую миссию в Армении и заверил, что выборы будут свободными и прозрачными, соответствующими не только законодательству Армении, но и международным стандартам.

Координатор наблюдателей от ПА ОДКБ, заместитель председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Каныбек Имналиев отметил, что они уже провели встречи с рядом политических сил, участвующих в избирательном процессе. Он также подчеркнул важность существующего доверия в проведении честных выборов.

Член миссии, председатель комитета Мажилиса Казахстана по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Ерман, приветствуя Арарата Мирзояна от имени спикера парламента Казахстана Нурлана Нигматулина, выразил надежду, что в результате внеочередных парламентских выборов откроется новая страница развития Армении.

В ходе встречи Арарат Мирзоян коснулся ситуации, сложившейся после трехстороннего заявления от 9 ноября, обменялся мнениями по повестке дня предстоящего заседания Совета ПА ОДКБ.