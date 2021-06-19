Спикер НС Армении и делегация МПА СНГ обсудили выборы и нарушения Азербайджаном требований трехстороннего заявления

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с делегацией Межпарламентской ассамблеи СНГ, прибывшей в Армению для проведения миссии наблюдения за внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Арарат Мирзоян отметил, что армянская сторона придает большое значение присутствию наблюдательской миссии в Армении, и подтвердил приверженность правящего большинства организации свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Спикер НС сообщил своим коллегам, что решение о проведении досрочных парламентских выборов было принято всеми тремя парламентскими силами с целью восстановления и укрепления внутренней стабильности в Армении.

Пользуясь случаем, спикер парламента представил своим коллегам по СНГ события, произошедшие после принятия трехстороннего заявления 9 ноября. Были затронуты нарушения Азербайджаном пунктов заявления, затягивание процесса репатриации военнопленных и других удерживаемых лиц, а также факта вторжения Азербайджана на территорию Республики Армения и необходимости вывода азербайджанских солдат с территории Армении.

Глава наблюдательской миссии МПА СНГ Игорь Комаровский поблагодарил Арарата Мирзояна за приглашение и представил работу, уже проделанную наблюдательской миссией.

Генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий выразил надежду, что внеочередные парламентские выборы принесут в Армению стабильность и развитие. Генеральный секретарь передал приветствия от имени председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.