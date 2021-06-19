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Президент провел телефонные разговоры с директором СНБ и начальником полиции Армении

Президент провел телефонные разговоры с директором СНБ и начальником полиции Армении

Накануне досрочных выборов в Национальное Собрание президент Армении Армен Саркисян 19 июня провел телефонные разговоры с директором Службы национальной безопасности Арменом Абазяном и начальником полиции Ваге Казаряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, отметив, что эти выборы проходят в сложной, кризисной для нашей страны ситуации, Армен Саркисян посчитал особенно важным, чтобы правоохранительные органы действовали в рамках своих полномочий, с максимальной ответственностью и профессионализмом обеспечивали законность и верховенство закона, строго предотвращали любые нарушения закона и обеспечивали общественный порядок.


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