Президент провел телефонные разговоры с директором СНБ и начальником полиции Армении

Накануне досрочных выборов в Национальное Собрание президент Армении Армен Саркисян 19 июня провел телефонные разговоры с директором Службы национальной безопасности Арменом Абазяном и начальником полиции Ваге Казаряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, отметив, что эти выборы проходят в сложной, кризисной для нашей страны ситуации, Армен Саркисян посчитал особенно важным, чтобы правоохранительные органы действовали в рамках своих полномочий, с максимальной ответственностью и профессионализмом обеспечивали законность и верховенство закона, строго предотвращали любые нарушения закона и обеспечивали общественный порядок.