Из-за торнадо в Новой Зеландии погиб один человек

Один человек погиб, двое пострадали в результате торнадо, который обрушился на пригород Южный Окленд в Новой Зеландии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает радиостанция RNZ.

Отмечается, что смерч прокатился по пригороду в субботу утром. В результате был также нанесен материальный ущерб: разрушены крыши домов, разбиты окна зданий, повалены деревья и оборваны линии электропередач. Над ликвидацией последствий работает не менее 20 бригад, а также пожарные и спасатели.