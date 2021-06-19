Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь

Из-за торнадо в Новой Зеландии погиб один человек

Из-за торнадо в Новой Зеландии погиб один человек

Один человек погиб, двое пострадали в результате торнадо, который обрушился на пригород Южный Окленд в Новой Зеландии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает радиостанция RNZ.

Отмечается, что смерч прокатился по пригороду в субботу утром. В результате был также нанесен материальный ущерб: разрушены крыши домов, разбиты окна зданий, повалены деревья и оборваны линии электропередач. Над ликвидацией последствий работает не менее 20 бригад, а также пожарные и спасатели.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации