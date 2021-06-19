Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Джонсона

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Джонсона

Встреча президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона не готовится, но потенциально она возможна, если возобладает политическая воля Лондона ремонтировать отношения.  Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", - сказал Песков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что саммит президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона возможен, если Москва "прекратит злонамеренные действия".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации